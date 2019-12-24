الرباعي المغربي يعود للمنافسات القارية.. ثنائي العصبة بالمغرب والـ”كاف” خارج الديار

عائشة مجيب _صحافية متدربة

تجري الفرق المغربية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، مبارياتها، نهاية الأسبوع الجاري.

و يستضيف فريق الرجاء الرياضي، في ثالث جولات دور مجموعات أبطال إفريقيا، شبيبة القبائل الجزائري، يوم الجمعة المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب محمد الخامس.

ولحساب المنافسة ذاتها، سيلاقي الوداد الرياضي ضيفه “بيترو أتلتيكو” الكونغولي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء في مركب محمد الخامس.

أما بالنسبة إلى مباريات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس “كاف”، يحل فريق حسنية أكادير ضيفا، يوم الأحد المقبل، على نادي “سان بيدرو” الإيفواري، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، فيما سيجري نهضة بركان مباراته أمام مضيفه “موتيما بيمبي” الكونغولي، بداية من الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه.