قضية فتاة الوشم.. دفاع خديجة يدفع إلى تأجيل المحاكمة إلى السنة المقبلة!

انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في بني ملال، سادس جلسات قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، الذي يتابع فيه 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 يناير 2020 المقبل، بعدما طالب مهلة دفاع الضحية بتأجيل الجلسة، للاستفادة من المساعدة القضائية.

وكانت خديجة قد قالت، في حديث سابق مع “اليوم 24″، إنها بدأت الحصص الطبية لإزالة الوشوم، التي تغطي جسدها بالكامل، إذ أزالت إلى حدود اللحظة الوشم، الذي يحمل اسم “عز الدين” من رقبتها.

واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات للضحية، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.