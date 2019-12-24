جماهير “الماص” تحتفل بالذكرى الـ13 لتأسيسها ورئيس النادي أول المهنئين

عائشة مجيب – صحفية متدربة

احتفلت مجموعة “فاطال تايغرز” المساندة لفريق المغرب الفاسي، يوم أمس، بالذكرى 13 لتأسيسها، التي انطلقت في سنة 2006.

وعرفت ساحة “بوجلود “، الإثنين، حضور عدد كبير من عشاق ومحبي المغربي الفاسي، قدِمت من جميع أحياء المدينة العتيقة فاس، وهم يرتدون أقمصة صفراء.

كما تم الإحتفال بالذكرى 13 لتأسيس “فاطال تايغرز”، في جل بقع العالم (فرنسا، وكندا، وألمانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية).

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وهنأ رئيس الفريق “الماصاوي” إسماعيل الجامعي الجماهير الماصاوية المكونة “لفاطال تايغرز”، وشكرهم على تشجيعاتهم للفريق، ومساندتهم للمغرب الفاسي أينما حل وارتحل، كما لقبهم باللاعب رقم 1.

يشار إلى أن الفريق الفاسي يحتل المركز الخامس في سبورة ترتيب الدوري المغربي الإحترافي الدرجة الثانية، برصيد 19 نقطة.