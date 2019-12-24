كأس محمد السادس.. جريشة حكم “الڤار” في لقاء الرجاء ومولودية الجزائر

عائشة مجيب _صحافية متدربة

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم، الذي سيدير مقابلة الرجاء أمام مضيفه مولودية الجزائر، المقرر إجراؤها يوم 4 يناير المقبل، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعين الاتحاد العربي الإماراتي عادل النقبي حكم الساحة، بمساعدة أحمد سعيد الراشيدي، وعلي راشد، إضافة إلى المصري محمد معروف حكم رابع، أما بالنسبة إلى حكم تقنية الفيديو المساعد “الڨار”، فاختار اتحاد اللعبة العربي المصري جهاد جريشة.

وسبق لجريشة أن تم إيقافه لمدة 6 أشهر من طرف لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، بسبب أدائه الضعيف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الوداد الرياضي، والترجي التونسي، متم ماي الماضي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ في الرباط.