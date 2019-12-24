شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيليب يتماثل للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

غادر الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الثلاثاء مستشفى في لندن كان يتلقى فيه العلاج منذ يوم الجمعة ومن المنتظر أن ينضم إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين للاحتفال بعيد الميلاد.

وخرج فيليب (98 عاما)، ولقبه الرسمي دوق ادنبره، من مستشفى الملك إدوارد السابع وصافح ممرضة قبل أن يركب سيارة رينج روفر تحركت به بعيدا.

وسافر الأمير بعد ذلك بطائرة هليكوبتر إلى ساندرينجهام بشرق إنجلترا حيث تتجمع العائلة المالكة عادة للاحتفال بعيد الميلاد.

وقال قصر بكنجهام في بيان "دوق ادنبره غادر المستشفى اليوم بعد أن سمح له الأطباء بالخروج وعاد إلى ساندرينجهام. يرغب الأمير في توجيه الشكر لكل من بعث له بأمنياته بالشفاء".