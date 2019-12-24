شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وروسيا يبحثان تطورات المشهد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية) مؤخراً.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.