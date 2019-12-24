شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يُسقط «مسيرتين» تابعتين لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وكانت الطائرتان تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع، وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين انهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.
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