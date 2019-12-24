الجيش السوري يؤكد استمرار عملياته لتحرير إدلب

أكدت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الثلاثاء، استمرار عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي لاستعادة السيطرة على جميع المناطق.



وقالت القيادة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها "تؤكد إصرارها على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته، وحرصها على حياة جميع المدنيين العزل وتدعوهم للابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين، والمسارعة للخروج إلى مناطق وجود وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب".

وأضافت "تتابع وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة بعد تدمير مقراتها وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح".

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وأكد الجيش السوري سيطرته على مساحات واسعة في ريف إدلب، قائلا "في الأيام القليلة الماضية تمكن رجال جيشنا الباسل بكفاءة عالية من تطهير ما يزيد عن 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من 40 بلدة وقرية".

وشدد البيان على أن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما يوجدون، وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه".



وأمس الإثنين، حاصرت قوات الجيش السوري نقطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان جنوب شرقي محافظة إدلب، بعدما حققت تقدماً ميدانياً خلال الأيام القليلة الماضية.

وتُعد نقطة المراقبة التركية في الصرمان الثانية التي تحاصرها قوات الجيش السوري في محافظة إدلب.