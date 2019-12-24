البرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان العراقي، الثلاثاء، على قانون الانتخابات الجديد، بحضور 184 نائبا.
وقال مصدر نيابي في حديث لوسائل إعلام محلية "إن البرلمان صوت في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول على قانون انتخابات مجلس النواب".
وأضاف المصدر "أن القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل"، مشيرا إلى إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت.
وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة "علنية" برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، للتصويت على باقي بنود قانون الانتخابات.
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، أمس الإثنين، تأجيل الجلسة "لعدم اكتمال النصاب القانوني".
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