فايز السراج أصله "عثمانلي" بشهادة والده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فايز السراج مسؤول لا يملك أي إرادة حرة لنهضة ليبيا، تارة نراه أسيرا للمليشيات الإرهابية وتجار الحروب في طرابلس، وتارة أخرى للعمالة المشبوهة للعثمانلي رجب طيب أردوغان، فما الذي يجمع بين فايز السراج والعثمانيين ليتحالف معهم ضد إرادة الليبيين الأحرار؟
"السراج أصله عثمانلي".. رئيس حكومة الوفاق جذوره تركية وليبي بالتجنس، ولا ينتمي إلى القبائل العربية من قريب أو بعيد.. والحديث هنا على لسان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.
السراج الأب، مصطفى فوزي السراج، ذكر في كتاب ألفه بعنوان "ذكريات وخواطر مصطفى فوزي السراج"، صدر عام 2005 عن مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية نسبه كما يلي..
فايز بن مصطفى بن فوزي بن مصطفى بن محمد أغا، والجد الأعلى له هو "محمد أغا"!
السراج الأب يحكي في خواطره أنه من مواليد مدينة مغنيسا الواقعة شمال مدينة إزمير التركية.
جد فايز السراج الأول "محمد أغا" كان ضابطا في سلاح السواري بالجيش التركي، وقدم جنديا من تركيا مع القوات العثمانية الغازية لولاية "طرابلس الغرب" عام 1840 التي كانت تعرف بها ليبيا في ذلك الوقت.
أثناء فترة الاحتلال العثماني لليبيا عمل جد السراج جنديا بالجبل الغربي بمدينة "نالوت"، وفيها تزوج السيدة الليبية سعيدة بنت عسكر ثم انتقل إلى الإقامة بمدينة طرابلس، وتوفي بها عن ولدين هما: مصطفى وقدري.
حملت العائلة لقب السراج خلال عهد الاحتلال الإيطالي لليبيا في الفترة من 1911 إلى 1949 عندما اختارته لقبا لها في سجلات النفوس "السجل المدني"، ثم حصل مصطفى فوزي السراج والد فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، على الجنسية الليبية، واستوطنوا في ليبيا إلى وقتنا هذا.
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