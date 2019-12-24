القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم نشطاء في الحراك اللبناني، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في منطقة تل الخياط في العاصمة بيروت، داعين إلى عودة سعد الحريري إلى رأس الحكومة.
وانضم إلى الوقفة الاحتجاجية مناصرو "تيار المستقبل" رفضا لتكليف دياب، منطلقين من فكرة غياب الغطاء السني عنه، حسب ما أفاد مراسل "العين الإخبارية".
وطالب أنصار "تيار المستقبل" بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل مجلس الوزراء.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول، تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات أمام منزل رئيس حكومة لبنان تطالب بعودة الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.