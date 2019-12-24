211 مستوطناً يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى، برفقة عشرات المستوطنين، كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع 211 مستوطناً، وقائد شرطة الاحتلال في القدس "دورون يديد"، وعدد من ضباطه، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سلمت عدداً من الشبان والشابات بلاغات، لمراجعة مخابراتها بحجة تواجدهم في باحات الأقصى. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامناً مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لنحو أسبوع.
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