الكويت: الأحكام بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله إن "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي (جمال خاشقجي) والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه رداً على من يحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائها العادل". وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى "جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي".

