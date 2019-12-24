عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليبيا.. تدمير مدرعة عسكرية تركية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت مدرعة عسكرية تركية جنوب طرابلس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث".

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أفاد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، برصد طائرة مدنية من طراز "بوينج 747-412"، نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة الواقع غرب ليبيا.

وأوضح "المسماري" أن الجيش الليبي لن يتعرض للعناصر المسلحة، والقوات المغادرة التي ستنسحب من طرابلس، وسرت طيلة فترة المهلة المحددة لهم.

ويذكر أن أنقرة كانت أعلنت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، أنها قد ترسل قوات إلى طرابلس، إذا طلبت حكومة السراج ذلك.