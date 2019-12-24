"البيان": المستهلك والتاجر والمورّد يثقون تماماً بكل منتج إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، إن "المؤشرات والمراتب العالمية التي يحققها سنوياً المنتج الإماراتي في الأسواق الدولية، إثبات صريح لمدى جودة وتميز هذه المنتجات الوطنية، بسبب اتباع إجراءات وتشريعات محلية صارمة في مجال ضبط الجودة، إلى جانب حصول تلك المنتجات على شهادات مواصفات من مؤسسات عالمية مختصة في مراقبة النوعية والجودة".



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وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" القطاع التجاري وتصدير السلع الإماراتية في ازدهار سنوي، والمنتج الوطني أثبت قدرته التنافسية على اقتحام الأسواق العالمية في أكثر من 80 دولة، ما جعل الإمارات أول دولة شرق أوسطياً في تقرير العلامة التجارية للعام 2019، وضمن أقوى 10 دول عالمياً من حيث العلامة الوطنية التجارية، ومن أهم الدول التي يتم بناء شراكات تجارية معها.

وقالت إن السلع الداخلة إلى الأسواق، ليست موضع مجاملة لدى كل دول العالم التي تفرض رقابة صارمة على السلع المستوردة، بالإضافة إلى أن أي منتج يحمل إشارة «صنع في الإمارات» يشكل مصدر ثقة لهذه الدول ويجد طريقه إلى أسواقها، ويشهد إقبالاً نتيجة للسمعة التي حققها على مدى عقود بسبب أرقى معايير الجودة.

واختتمت "المستهلك، والتاجر، والمورّد يثقون تماماً بكل منتج إماراتي، استناداً لتقارير من جهات دولية مختصة أكدت تنامي حركة تصدير البضائع وتزايد عدد الدول في قائمة الصادرات الإماراتية بشكل سنوي، وسعي الدولة الدائم لإدخال أرقى معايير المواصفات والمقاييس العالمية، حفاظاً على سمعة وتميّز هذا المنتج".