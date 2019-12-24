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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يدمر آلية عسكرية تركية جنوب طرابلس
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير آلية عسكرية تركية جنوب طرابلس، وذلك في غارة لسلاح الجو استهدفت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق بضواحي العاصمة.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، على ”فيسبوك“ إن ”السلاح الجوي يستهدف مواقع الميليشيات في طريق المطار، ومن بين الأهداف عربة مدرعة تركية تم تدميرها“.
وخلال الفترة الماضية، تحدث الجيش الليبي عن إمداد تركيا، ميليشيات ليبية بأسلحة ثقيلة وخفيفة؛ لمواجهة قوات الجيش التي بدأت عملية لتحرير العاصمة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان، عن رصد طائرة مدنية بوينج، قامت بنقل عتاد عسكري، من مدينة إسطنبول التركية، إلى مدينة مصراتة قرب العاصمة الليبية.
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