شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس ”طيران الإمارات“ يتقاعد منتصف العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس طيران الإمارات يتقاعد منتصف العام المقبل الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 قالت شركة طيران الإمارات في مذكرة داخلية للموظفين، اليوم الثلاثاء، إن تيم كلارك رئيس الشركة سيتقاعد، في نهاية يونيو/حزيران من العام المقبل.

Advertisements وأضافت الشركة في المذكرة، أن ”كلارك الذي كان ضمن الفريق المؤسس لشركة الطيران في 1985، سيظل مستشارا بالشركة“. وأكدت متحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني، تقاعد كلارك.

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