شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم الفلسطينى للمشاركين بمؤتمر الذكاء الاصطناعى: "أوصيكم بالقدس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير التعليم الفلسطينى للمشاركين بمؤتمر الذكاء الاصطناعى: أوصيكم بالقدس الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصري، خلال فعاليات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العرب حول الذكاء الاصطناعى والتعليم التحديات والراهبات، عدد من الباحثين الفائزين بمسابقات علمية فى مجالات الذكاء الاصطناعى . ومن جانبه، وجه الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم الفلسطينى خلال تكريم باحثة فلسطينية الشكر إلى وزارة التعليم العالى المصرية على استضافة مصر المؤتمر السابع عشر لمنظمة الالكسو . وأضاف أبو مويس خلال تكريم الباحثة الفلسطينية، للمشاركين فى حضور المؤتمر: "أوصيكم بالقدس"، موجها الشكر للباحثة على جهودها فى مجال البحث العلمى .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم الفلسطينى للمشاركين بمؤتمر الذكاء الاصطناعى: "أوصيكم بالقدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.