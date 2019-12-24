عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على مستودع أسلحة فى قاع بئر بمدينة حمص السورية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

عثرت الجهات الأمنية فى سوريا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة مخبأة فى قاع بئر بعمق 35 مترا.

Advertisements

ووفقا لـ"سبوتينك"، تم العثور على هذه الأسلحة فى مزارع قرية السعن الأسود في منطقة تلبيسة بريف حمص الشمالى، وقد تم إخفائها داخل بئر فى أحد البساتين المحيطة بالقرية.

وشملت الأسلحة المضبوطة رشاشات متوسطة بالإضافة إلى القنابل اليدوية والصواريخ المحمولة على الكتف ورشاشات الدوشكا وقذائف "أر بي جى" وحشوات متفجرة وبنادق آلية مختلفة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية وذخائر مختلفة.

وكانت الجهات الأمنية في سوريا قد عثرت في ريف القنيطرة، أمس الاثنين، على ذخائر واسلحة ومعدات وصواريخ من صناعة إسرائيلية "قذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ ب 9 ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغام فردية صناعة العدو الإسرائيلي، بحسب وكالة "سانا" السورية.