تضارب الأنباء حول وفاة السلطان قابوس.. مرض نادر وموت سريري.. و«برقية» تنسف التكهنات

- شريف الجنيدي

تداولت عدداً من وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان اليوم الثلاثاء.

وأثار الخبر صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تأكيدات بتدهور الحالة الصحية للسلطان قابوس، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المحلية حتى هذه اللحظة.

خليفة السلطان قابوس

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن سلطنة عمان بدأت عمليات التحضير بشأن خلافة السلطان قابوس، مؤكدة أن الحالة الصحية له قد تراجعت بشكل كبير، وذلك بعد عودته من بلجيكا بعد رحلة علاج.

وقبل أسبوع توجه السلطان قابوس إلى بلجيكا، لتلقي العلاج بعد ظهور سرطان القولون الذي عانى منه خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سافر مرتين إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، أنه قد دار النقاش في البلاط الملكي في عمان بشأن خليفة السلطان قابوس الذي حكم البلاد منذ عام 1950.

وذكرت صحيفة "دي مورجين" البلجيكية أن مرافقي السلطان قابوس قرروا العودة به إلى سلطنة عمان، في أعقاب التقارير الطبية الأخيرة التي أكدت عدم استجابة السلطان للعلاج.

الخليفة في "رسالة"

وأشارت صحيفة "الجارديان" أن السلطان قابوس ليس له أبناء، كما أنه لم يعلن عن خليفته.

وأضافت الصحيفة أن السلطان قابوس سجل اختياره لخليفته "سراً" في رسالة مغلقة إلى مجلس العائلة الحاكمة.

وبحسب قانون سلطنة عمان، فإن العائلة الحاكمة هي من تتولى اختيار سلطاناً جديداً للبلاد في غضون 3 أيام من شغور المنصب.

وينص القانون على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خليفة السلطان، فإن كل من مجلس الدفاع ورئيس المحكمة العليا ورئيسا مجلسيّ الشورى والدولة، سيتدخلون على الفور للدفع بمن اختاره قابوس، وتنصيب الشخص الذي قرر خلافته في رسالته المختومة داخل مغلف.

وأفادت الصحيفة بأن هناك مغلفان يحتويان على نفس الرسالة، الأول في العاصمة مسقط، أما المغلف الثاني فهو موجود في القصر السلطاني بمدينة صلالة الساحلية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو التحقق والمصادقة بالإضافة إلى احتمالية فقدان الرسالة الأولى.

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وأوضحت الصحيفة أن هدف إبقاء اختيار خليفة السلطان قابوس سراً هو "ترسيخ صلاحيات السلطان خلال حياته".

السلطان بخير

وفي السياق ذاته، طمأن الرئيس التنفيذي لشركة "مواصلات" في أراضي السلطنة، الشعب العماني على صحة السلطان قابوس.

وكتب البلوشي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها: "نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا".

وأضاف البلوشي: "الحمد والشكر لله من اجل سلامتكم مولاي قابوس وفي القريب العاجل بإذن الله ستقر كافة أعيننا برؤيتك وسوف تفرح عمان كاملة".

وأرفق البلوشي بعض الصور الخاصة بالسلطان قابوس بن سعيد، بهدف طمأنة الشعب العماني على صحة السلطان.

مرض نادر

يشار إلى أن صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية قد كشفت في عام 2017 عن بعض المعلومات بشأن مرض السلطان قابوس.

وقالت الصحيفة إن السلطان قابوس يعاني من سرطان نادر ولم يتم التوصل الي علاج له، إلا أن تلك الأنباء لم تؤكدها أو تنفيها أي بيانات رسمية من السلطنة.

برقية تنسف التكهنات

أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطان قابوس بن سعيد، قد بعث برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري.

وجاء الإعلام عن برقية التعزية تفنيداً لما نشرته بعض الحسابات والمواقع بشأن وفاة السلطان قابوس بعد عودته من بلجيكا.

ودشن عدد من المواطنين العمانيين هاشتاجات على موقع تويتر مثل #قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي، والتي تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة في السلطنة.