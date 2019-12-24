البرلمان العراقي صوّت على فقرات حاسمة من قانون الانتخابات

صوّت ​البرلمان العراقي​، في جلسته، على المواد من 15 إلى 38 من قانون انتخابات ​مجلس النواب العراقي​، باعتماد الدوائر المتعدّدة والترشيح الفردي، والفائز هو صاحب الأصوات الأعلى.

وقد انسحب نواب من كتل مختلفة من جلسة البرلمان العراقي، الّتي شهدت استكمال التصويت على القانون.

وكانت قد أجّلت رئاسة البرلمان العراقي، أمس الإثنين 23 كانون الأول، جلسته المقرّرة أمس إلى اليوم الثلثاء،لعدم اكتمال النصاب.