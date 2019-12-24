وليد المعلم: عقدت اجتماعات سابقا مع الجانب التركي لكنها لم تكن مجدية

لفت وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ إلى أن "اجتماعات عقدت في السابق بين وفود سورية وتركية، لكنها لم تكن مفيدة"، مؤكدا "ضرورة التفكير في جدواها في ظل الاحتلال التركي للأراضي السورية"، مشدداً على أنه "لا رابط بين زيارته إلى روسيا والعمليات العسكرية على الأرض"، مضيفا "أن هذه العمليات جزء من الموقف السوري وهو تحرير كل شبر من أراضي البلاد".

وفي حديثه عن اتفاق سوتشي، أشار المعلم إلى أنه "فشل في مناطق شمال غرب سوريا لأن أنقرة لم تنفذ التزاماتها"، مؤكدا أن "الخيار هناك عسكري بحت"، متهماً أنقرة بـ"تنفيذ سياسة التطهير العرقي، مستغلة الاتفاق مع روسيا".