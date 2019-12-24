محكمة روسية مدّدت اعتقال أميركي موقوف منذ عام في قضية تجسس

مدّدت محكمة روسيّة اعتقال أميركي مسجون منذ عام ولم يحاكم بعد، حتّى نهاية شهر آذار، رغم الدعوات الغربية لإطلاق سراحه.

وكان قد تمّ توقيف ويلان (49 عامًا) الّذي يحمل الجنسيات الإيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، في كانون الأول من العام الماضي، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنّفة على أنّها أسرار الدولة. وقد يتمّ سجنه لفترة تصل إلى 20 عامًا في حال إدانته.

وندّد ويلان، وهو عنصر سابق في مشاة ​البحرية الأميركية​ (مارينز)، بالقضية المرفوعة ضدّه، لافتًا إلى "أنّه يعتقد أنّه موقوف كرهينة، بانتظار تبادل محتمل للسجناء".

ويوم أمس الإثنين، زار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في ​روسيا​ بارت غورمان ودبلوماسيون من كندا و​إيرلندا​ و​بريطانيا​، ويلان في سجن ليفورتوفو الخاضع لإجراءات أمنيّة مشدّدة، حيث حملوا له الطعام ومعايدات بمناسبة ​عيد الميلاد​ من أفراد عائلته ومؤيديه.