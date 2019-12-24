مدّدت محكمة روسيّة اعتقال أميركي مسجون منذ عام ولم يحاكم بعد، حتّى نهاية شهر آذار، رغم الدعوات الغربية لإطلاق سراحه.
وكان قد تمّ توقيف ويلان (49 عامًا) الّذي يحمل الجنسيات الإيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، في كانون الأول من العام الماضي، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنّفة على أنّها أسرار الدولة. وقد يتمّ سجنه لفترة تصل إلى 20 عامًا في حال إدانته.
وندّد ويلان، وهو عنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، بالقضية المرفوعة ضدّه، لافتًا إلى "أنّه يعتقد أنّه موقوف كرهينة، بانتظار تبادل محتمل للسجناء".
ويوم أمس الإثنين، زار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا بارت غورمان ودبلوماسيون من كندا وإيرلندا وبريطانيا، ويلان في سجن ليفورتوفو الخاضع لإجراءات أمنيّة مشدّدة، حيث حملوا له الطعام ومعايدات بمناسبة عيد الميلاد من أفراد عائلته ومؤيديه.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة روسية مدّدت اعتقال أميركي موقوف منذ عام في قضية تجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.