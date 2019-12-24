الجيش السوري: نتابع هجومنا باتجاه جنوب إدلب ومصرون على تطهير المحافظة من الإرهاب

أعلنت ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ السورية، "أنّها تتابع هجومها باتجاهي ​الجنوب​ والجنوب الشرقي ل​محافظة إدلب​، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابيّة المسلّحة، بعد تدمير مقرّاتها وتكبيدها خسائر فادحة في المعدّات والأرواح".

وأوضحت في بيان، أنّ "في الأيام القليلة الماضية، تمكّنت من تطهير ما يزيد عن 320 كيلومترًا مربعًا، وطرد "​جبهة النصرة​" وبقيّة التنظيمات الإرهابيّة المسلّحة منها، والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية، منها: أم تينة، تلدم، أبو شرقي، الصيادة، الشعرة، المديرسة، الربيعة، الخريبة، تل معران، جرجناز، تحتايا، تل السيد جعفر، البلوطة".

وأكّدت القيادة "إصرارها على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته"، مجدّدةً حرصها على "حياة جميع المواطنين المدنيّين العزّل"، ودعتهم إلى "الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات ​الجيش السوري​ القادمة لحمايتهم، وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسميّاته وأشكاله".

وشدّدت على أنّ "عمليّة ​مكافحة الإرهاب​ مستمرّة إلى أن يستكمل الجيش السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قِبل الإرهابيين والعملاء، مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا، وأن يرفرف ​علم سوريا​ على كامل جغرافيتها إيذانًا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه".