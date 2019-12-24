"النقد الدولي": مخاطر محلية وخارجية تهدد آفاق نمو اقتصاد الهند

لفت ​صندوق النقد الدولي​ إلى أن "آفاق ال​اقتصاد​ ​الهند​ي تواجه مخاطر محلية وأخرى خارجية، تشمل المحلية ​العجز​ في الإيرادات الضريبية، والتأخير في الإصلاحات الهيكلية"، موضحاً أن "المخاطر الخارجية الرئيسية، تتمثل في ارتفاع أسعار ​النفط​، وارتفاع حدة المخاطرة بالأسواق المالية ​العالم​ية، وتصاعد وتيرة الحمائية على مستوى العالم".

وتوقع "تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 6.1 بالمئة في ​العام المالي​ 2019/ 2020، مقابل 6.8 بالمئة في العام المالي السابق عليه"، مشيراً إلى أن "الهند كانت من بين أسرع ​الاقتصاد​ات نمواً في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث الملايين من ​الفقر​".