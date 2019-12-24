"النقد الدولي": مخاطر محلية وخارجية تهدد آفاق نمو اقتصاد الهند

لفت صندوق النقد الدولي إلى أن "آفاق الاقتصاد الهندي تواجه مخاطر محلية وأخرى خارجية، تشمل المحلية العجز في الإيرادات الضريبية، والتأخير في الإصلاحات الهيكلية"، موضحاً أن "المخاطر الخارجية الرئيسية، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع حدة المخاطرة بالأسواق المالية العالمية، وتصاعد وتيرة الحمائية على مستوى العالم".
وتوقع "تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 6.1 بالمئة في العام المالي 2019/ 2020، مقابل 6.8 بالمئة في العام المالي السابق عليه"، مشيراً إلى أن "الهند كانت من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث الملايين من الفقر".
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