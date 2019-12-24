أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، "ضرورة توسيع التعاون المشترك بين طهران وأنقرة في مجال الذكاء الاصطناعي"، لافتًا إلى أنّ "جوهر الاقتصاد الرقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي".
وركّز خلال لقائه مساعد وزير النقل التركي عمر فاتيح، على أنّ "إرادة البلدين في تطوير العلاقات السياسية تعتبر فريدة من نوعها، كما أنّ لدى البلدين أهدافًا مشتركة في شتّى المجالات"، موضحًا أنّ "الذكاء الاصطناعي لا يأتي بالشعار وحده، وعلينا أن نعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات على إنتاج الثروة وجني الأرباح".
بدوره، شدّد فاتيح على "التزام تركيا في تنفيذ اتفاقيات الاجتماع الرباعي الّذي عُقد في وقت سابق بالعاصمة الإيرانية طهران"، معلنًا "استعداد أنقرة لاستضافة الاجتماع القادم لوزراء اتصالات إيران وروسيا وتركيا وأذربيجان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الإيراني أكد ضرورة توثيق التعاون بين طهران وأنقرة بمجال الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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