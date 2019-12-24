وزير الاتصالات الإيراني أكد ضرورة توثيق التعاون بين طهران وأنقرة بمجال الذكاء الاصطناعي

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ال​إيران​ي محمد جواد آذري جهرمي، "ضرورة توسيع التعاون المشترك بين ​طهران​ و​أنقرة​ في مجال الذكاء الاصطناعي"، لافتًا إلى أنّ "جوهر الاقتصاد الرقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي".

وركّز خلال لقائه مساعد وزير النقل التركي عمر فاتيح، على أنّ "إرادة البلدين في تطوير العلاقات السياسية تعتبر فريدة من نوعها، كما أنّ لدى البلدين أهدافًا مشتركة في شتّى المجالات"، موضحًا أنّ "الذكاء الاصطناعي لا يأتي بالشعار وحده، وعلينا أن نعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات على إنتاج الثروة وجني الأرباح".

بدوره، شدّد فاتيح على "التزام ​تركيا​ في تنفيذ اتفاقيات الاجتماع الرباعي الّذي عُقد في وقت سابق بالعاصمة الإيرانية طهران"، معلنًا "استعداد أنقرة لاستضافة الاجتماع القادم لوزراء اتصالات إيران و​روسيا​ وتركيا و​أذربيجان​".