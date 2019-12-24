مسؤول بالرئاسة التركية: سنواصل متابعة قضية خاشقجي حتى النهاية والمسؤولون سيواجهون العدالة

أكّد رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​ فخر الدين ألطون، أنّ "على وسائل الإعلام الدولية متابعة قضية مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، حتّى تكون هناك مساءلة حقيقيّة"، مركّزًا على أنّ "الحكم على محاكمة صوريّة هو إهانة لذكاء أي مراقب عادل. يجب أن يواجه المسؤولون العدالة عاجلًا أم آجلًا، ويجب ألّا ينسى ​المجتمع الدولي​ ذلك".

وسأل في تعليق علاى مواقع التواصل الإجتماعي، "مَن أمر بقتل خاشقجي بهذه الوحشيّة؟ من ارتكب الجريمة؟ ماذا فعلوا بخاشقجي؟ أين جسده؟ على مَن حكمت المحكمة ​السعودية​ ب​الإعدام​؟ ما هي الضمانات لعدم تكرار جريمة أُخرى مماثلة؟". وشدّد على أنّ "هذا القتل البغيض قد تمّ في منشأة دبلوماسيّة ضدّ كلّ قاعدة دبلوماسيّة يمكن تخيّلها. إنّه غير معقول وغير مقبول".

وأعلن ألطون "أنّنا سنتابع هذه الحالة حتّى النهاية، بغضّ النظر عن مدى ارتفاعها"، داعيًا وسائل الإعلام الدولية إلى "مواصلة التحقيق في هذا العمل الشنيع".