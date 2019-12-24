أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "موافقة "حزب الله" على تسمية رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، جاءت بناء على مجموعة من المواصفات الأكاديمية والأخلاقية والتجربة السياسية من خلال تسلمه وزارة التربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
وفي لقاء سياسي عقد في بلدة جبولة في البقاع الشمالي، أوضح حمادة أن "دياب "لا ينتمي إلى "حزب الله"، يحمل عنوان الإختصاصي والمستقل وغير المستفز، وبالتالي فإن حكومته ليست حكومة مواجهة مع احد، وخصوصا أفرقاء الداخل"، مشيراً إلى "أننا مددنا أيدينا من خلال الموافقة على هذا الطرح ليتم تشكيل حكومة جامعة همها ووظيفتها الأولى إنقاذ لبنان على مختلف المستويات في هذه المرحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب حمادة: وافقنا على دياب لمواصفاته الاكاديمية ولتشكيل حكومة تنقذ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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