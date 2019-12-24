الطبش أملت ان يعبر لبنان نحو شاطىء الامان

توجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى الشعب ال​لبنان​ي بـ "أطيب التهاني بمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد، على أمل أن تحمل الايام المقبلة الخير و​السلام​ للبنان الحبيب، ويعبر هذا البلد نحو شاطئ الأمان".



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