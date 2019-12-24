المطران عون: للصلاة على نية وطننا والمسؤولين ليعملوا متضامنين لإنقاذ لبنان

أكّد راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، خلال ترؤسه قداسًا في سجن جبيل على نية نزلائه، لمناسبة عيد الميلاد، أنّ "يسوع المسيح جاء من أجل كلّ إنسان حزين ومظلوم، حاملًا إليه الفرح والسلام"، مشدّدًا على "أهميّة أن يستقبل كلّ واحد منّا إينما كان الطفل يسوع، بالإيمان والمحبة والغفران والرجاء".
ولفت إلى أنّ "عيد الميلاد يعطينا الرجاء لغد أفضل، والرغبة والإيمان من أجل بناء المحبة بين بعضنا البعض". ودعا إلى "الصلاة على نيّة وطننا وكلّ المسؤولين، ليعملوا متضامنين متكاتفين لإنقاذ لبنان من هذه المرحلة الصعبة الّتي نعيشها على الصعد الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة"، معربًا عن أمله أن "تحمل الـعياد الطمأنينة والسلام والعدالة والحرية لكلّ واحد منّا".
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