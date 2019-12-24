سيزار المعلوف: سيولد لبنان على يد ثواره من جديد

اشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار المعلوف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "كما ولد اليوم المتمرد على السلطات الفاسدة والثائر على الأنظمة الظالمة، سيولد ​لبنان​ على يد ثواره من جديد، ولد المخلص هللويا".

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