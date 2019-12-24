فضل الله: لمواجهة الفساد واستعادة المحبَّة بين اللبنانيين

اشار ​السيد علي فضل الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في ذكرى ميلاد السيّد ​المسيح​، ومن موقع الإيمان المشترك بالقيم الدّينيّة والأخلاقيّة والعدالة والكرامة الإنسانية، نقف مسلمين ومسيحيّين معاً في مواجهة الانحراف الإيماني والخلقي، وفي مواجهة الظّلم و​الفساد​، ونسعى إلى استعادة ​المحبة​ والرحمة والخير ليملأ قلوب جميع اللبنانيين".

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