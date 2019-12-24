أسامة سعد هنأ بعيد الميلاد: نأمل إنقاذ لبنان من الإنهيار

وجه الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ التهنئة إلى المسيحيين وإلى ال​لبنان​يين عامة، لمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد، معربا عن "الأمل بنجاح ​الشعب اللبناني​ وثوار ​الانتفاضة​ الشعبية في إنقاذ لبنان من الانهيارات الكبرى، والانتقال به نحو التغيير والخلاص من نظام ​المحاصصة​ الطائفية، نظام ​العجز​ والفشل و​الفساد​".

كما هنأ "​الشعب الفلسطيني​ الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني"، مشددا على "الثقة بقدرة هذا الشعب المناضل على التحرر وتحقيق أهدافه الوطنية"، معرباً عن "الأمل بنجاح سائر الشعوب في التخلص من الاستبداد والاستغلال، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".