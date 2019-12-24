أعلن مكتب نائبي ​قضاء بشري​ ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف إسحق​، في بيان، أنّ "نظرًا للأحوال الجويّة العاصفة جدًّا الّتي يشهدها ​لبنان​، حيث سيتعذّر على الناس السير في مسيرة الشموع الّتي كان قد دعا إليها جعجع وإسحق عند الساعة 4:00 من بعد ظهر الغد 25 كانون الأول 2019، فقد تمّ الإستعاضة عن هذه المسيرة بالتجمّع في ساحة كتدرائية مار سابا في ​مدينة بشري​ عند الساعة 4:30 من بعد الظهر، حيث سيُقام قداس إلهي في الكاتدرائيّة، يليه كلمة للنائبة جعجع؛ ومن ثمّ سيشارك نائبا القضاء أهالي المنطقة ضيافة العيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب جعجع وإسحق: الاستعاضة عن مسيرة الشموع غدا بقداس إلهي بكتدرائية مار سابا نظرا للأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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