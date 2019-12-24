قوى الأمن عممت صورة موقوف ارتكب عمليات فرض "خوّات" وتهديد وابتزاز وتهويل

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف: "س. ع." (مواليد عام 1982، لبناني)، الّذي "اعترف -أثناء التحقيق معه- بإرتكابه عمليّات فرض "خوّات" وتهديد وابتزاز وتهويل عدّة على عدد من الأشخاص، لإجبارهم على تسديد ديون مترتّبة عليهم لأشخاص آخرين، وذلك لقاء حصوله على نسبة من المبلغ المحصّل".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وَقعوا ضحيّة أعماله، "الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".