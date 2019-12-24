قاطيشا: نتمنى لوطننا التعافي من أزمته

توجه عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب وهبه قاطيشا إلى ال​لبنان​يين بـ "المعايدة لمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد، متمنيا لهم ​الصحة​ والبحبوحة و​السلام​ ولوطننا التعافي من أزمته الخانقة ليبقى لبنان منارة الشرق ومنبره الحر".

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