نقابة المعلمين: من غير المسموح لأي كان أن يهدد المعلمين بالصرف

أكد الأمين العام ل​نقابة المعلمين​ في ​لبنان​ ​وليد جرادي​، أنه "من غير المسموح لأي كان مهما علت سلطته أن يهدد المعلمين بالصرف"، داعيا "المعلمين الذين تعرضوا للتهديدات من قبل مؤسساتهم التربوية أن يتقدموا ب​أخبار​ خطي لتقديمه إلى وزير التربية و​التعليم العالي​ وبناء على طلب لجنة الطوارئ"، لافتا الى ان "نقابة المعلمين تتابع عن كثب ما يحصل في عدد من ​المؤسسات التربوية​ الخاصة التي يتمنع بعضها عن دفع مستحقات المعلمين، علما أن رواتب المعلمين هي حق مقدس لهم، وإن التحجج بالواقع الاقتصادي والتربوي المتردي، لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة".

وشدد على ان "اي اقتطاع من رواتب المعلمين، لا يمكن السكوت عنه ويشكل ظاهرة خطيرة لا مثيل لها. وطالب بالكف عن توجيه الاتهامات عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، وإختراع بطولات وهمية، وإدعاء أن النقابة غير مهتمة".



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