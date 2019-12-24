أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشارد قيومجيان​، أنّ "ليلة ميلاد الطفل يسوع، أفي بالتزامي لأطفال وطلاب 103 جمعيات تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وبوعدي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي⁩". وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الوزارة انتهت من إرسال فواتير الفصلَين الأوّل والثاني إلى المالية، وننتهي من الثالث آخر الأسبوع، و​وزارة المال​ بدأت الإجراءات الإدارية لدفع المستحقّات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: أرسلنا فواتير الفصلين الأول والثاني من عقود جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة للمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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