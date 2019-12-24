ازدحام السير عند نقطة المصنع بعد تطبيق قرار دفع رسوم دخول على السوريين

ترافق قرار ​وزارة المالية​ ال​لبنان​ية، بدفع عشرة آلاف ليرة لبنانية كرسم دخول كل سوري يتجاوز 18 سنة، مع زحمة خانقة على الحدود السورية اللبنانية، حيث توقفت مئات السيارات الآتية من ​سوريا​ الى لبنان، على امتداد تجاوز الكيلومترين قبل نقطة ​المصنع​ الحدودية عند مركز ​الجمارك​.

وشكا عدد كبير من السوريين احتجازهم لساعات طويلة في سياراتهم، وفي طوابير انتظار دفع تلك الرسوم.