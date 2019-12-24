ترافق قرار وزارة المالية اللبنانية، بدفع عشرة آلاف ليرة لبنانية كرسم دخول كل سوري يتجاوز 18 سنة، مع زحمة خانقة على الحدود السورية اللبنانية، حيث توقفت مئات السيارات الآتية من سوريا الى لبنان، على امتداد تجاوز الكيلومترين قبل نقطة المصنع الحدودية عند مركز الجمارك.
وشكا عدد كبير من السوريين احتجازهم لساعات طويلة في سياراتهم، وفي طوابير انتظار دفع تلك الرسوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ازدحام السير عند نقطة المصنع بعد تطبيق قرار دفع رسوم دخول على السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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