شدّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من غير المقبول ما يحصل في بعض ​المصارف​، حيث تحبس معاشات الموظّفين الّتي تحوّلها ​وزارة المالية​ شهريًّا، وهي حقّ مقدّس من غير المسموح المسّ به وعدم دفعه كاملًا وبوقته، وسنقوم بكلّ الإجراءات القانونيّة لحمايته".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: سنتخذ الإجراءات القانونية لحماية معاشات الموظفين التي تحبسها بعض المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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