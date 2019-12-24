وفاة شيخ إحدى أبرز الطرق الصوفية في إيران









اسماء السيد - طهران: توفي شيخ احدى أكبر الطرق الصوفية في إيران نور علي تابنده الثلاثاء في مستشفى في طهران عن عمر يناهز 92 عاما، بحسب وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة إنّ تابنده توفي في مستشفى مهر التي نقل إليها في 31 أكتوبر الفائت.

وذكرت أنّ سبب وفاته يرجع إلى "التقدم في السن" وأنّ جثمانه سينقل جوا إلى مسقط رأسه في بيدوخت في شرق البلاد، على أن يشيع الاربعاء.

وتابنده، المعروف ايضا باسم مجذوب علي شاه، شيخ طريقة "نعمة الله" احدى اكبر الطرق الصوفية. وقد نشأت في مقاطعة خراسان رضوي في شمال شرق ايران، لكنها منتشرة في المدن.

وكان طالبا في الأدب الفرنسي والقانون وحصل على الدكتوراه في باريس ابان خمسينيات القرن الفائت قبل العودة إلى إيران.

واعتقل تابنده عدة مرات خلال مسيرته، فيما اشتبك أنصار طريقته الذين يعرفون باسم "غونابادي" مرارا مع قوات الأمن الإيرانية.

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وفي 5 مارس 2017، نشر تابنده مقطع فيديو يؤكد إنه يخضع للإقامة الجبرية.

وتتهم هذه الطريقة الحكومة الإيرانية بمضايقة مريديها وممارسة التمييز بحقهم.

وفي فبراير 2018، قتل خمسة من عناصر الامن وتم اعتقال أكثر من 300 شخص في احتجاجات لأنصار تابنده في شمال طهران.

واندلعت التظاهرات حينها للاحتجاج على توقيف افراد من الطريقة الصوفية وعلى مساعي الشرطة لإقامة نقاط تفتيش امنية حول منزل تابنده.

والصوفية ليست محظورة في ايران، لكن ممارستها لا تلقى قبولا لدى رجال الدين المحافظين.

ويشير مسؤولون والاعلام المحلي الى مريدي هذه الطريقة دائما بـ"العناصر المخدوعة".