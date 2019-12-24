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البرلمان يوافق على منحة لتخفيف أعباء توصيل الغاز فى المناطق المهمشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة بشان مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/10/2019

 

وتهدف المنحة الى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتامين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات فى المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.

 

وأكدت لجنة الطاقة بمجلس النواب فى تقريرها ان هذا التعديل يحقق العديد من المزايا منها تخفيف اعباء توصيل الغاز فى المناطق المهمشة من خلال تقديم مساهمة مالية فى رسم توصيل الغاز لوحدات الأسر الأكثر احتاجا فى هذه المناطق وزيادة عدد المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعى.

 

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وقال النائب اسماعيل نصر الدين، إن المنحة تساهم فى رفع المستوى الاجتماعى وتدعم الأسر الغير القادرة على سداد رسوم توصيل الغازـ حيث يدعم أكتر من 2 مليون أسرة، مضيفا أن هذا الدعم يحسن مستوى الناس الأكثر احتياجا.

 

وطالب النائب محمد الغول بضرورة مراعاة صعوبة توزيع المنحة على المحافظات الأكثر فقرا وحتياجا بالصعيد.

 

 

 

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