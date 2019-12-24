شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": تلقينا 584 شكوى خلال عام 2019 وحفظ 265 منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير الخاص بنشاط اللجنة خلال عام 2019.

وجاء فى التقرير أن اللجنة تلقت 584 شكوى اتخذت اجراءات فى 319 شكوى منها وحفظت 265 شكوى أخرى، وشملت الشكاوى 71 شكوى مقدمة من شخصيات عامة ونواب فى البرلمان وأفراد و38 شكوى مقدمة من شركات ورجال أعمال و18 شكوى مقدمة من جهات إعلامية و21 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات ونقابات و202 شكوى قدمتها لجنة الرصد التابعة للمجلس و133 شكوى من مواطنين وجمهور عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء.

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كما شملت 92 شكوى قدمها الجمهور عبر تطبيق الواتس اب الذى أنشأه المجلس منذ تأسيسه، بالإضافة إلى 49 شكوى منهم ضد صحف ومجلات و104 ضد برامج و قنوات و103 شكوى ضد مواقع إلكترونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعى و35 شكوى ضد مؤسسات وأشخاص وفريق غنائى.