شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن عمرو صدقى.. وعبد العال: نائب على خلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة، لاتخاذ الاجراءات الجنائية، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالتصريح لجريدة ”الخليج 365” بتاريخ 28/11/2019 بأن مجلس نقابة المرشدين السياحيين ممثلا فى نقيبهم وباقى الأعضاء منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة انتهت إلى شبهة كيدية فى الطلب المقدم برفع الحصانة عن النائب، وأن الغرض تعطيل أداء النائب عن مهامه النيابية.

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فيما علق الدكتور على عبد العال، قائلا:" كنت أود أن يكون النائب عمرو صدقى موجودا ليتحدث.. النائب رجل دمث الخلق ومؤدب وعلى خلق رفيع، ولكن اردت الاستماع له لأدقق فى الوقائع".