شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض رفع الحصانة عن عمرو صدقى.. وعبد العال: نائب على خلق والان مع تفاصيل الخبر
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة انتهت إلى شبهة كيدية فى الطلب المقدم برفع الحصانة عن النائب، وأن الغرض تعطيل أداء النائب عن مهامه النيابية.
فيما علق الدكتور على عبد العال، قائلا:" كنت أود أن يكون النائب عمرو صدقى موجودا ليتحدث.. النائب رجل دمث الخلق ومؤدب وعلى خلق رفيع، ولكن اردت الاستماع له لأدقق فى الوقائع".
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