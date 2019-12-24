شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاقية بـ13 مليون دولار لتحسين مهارات طلاب التعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية.

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ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار أمريكى؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسى، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدراس، وبرنامج القراءة الإصلاحى.

وأيد النائب سعيد العبودى، عضو مجلس النواب، الاتفاقية، مشددًا على أهمية توجيه مبلغ الـ13 مليون دولار إلى إحداث النهضة المنشودة فى التربية والتعليم، وألا يتم توجيهه لصالح المكافآت للقائمين على الدورات التأهيلية.