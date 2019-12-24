شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بأهمية الإسراع بتنفيذ مشروع التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، عدد من التوصيات الهامة، فى مقدمتها أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب أحمد بدوى، إن اللجنة ستوجة خطاب إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بأهمية التأكيد في كافة محافظات مصر علي عدم وقف تنفيذ منظومة التحول الرقمي في أيا من المحافظات، متابعاً: هذا المشروع يعد بمثابة بنية أساسية مهمة ومن غير المقبول أبداً أن يتم توقفها ولا "ساعه" عن العمل، لاسيما وخطط الرقمنة والحكومة الإليكترونية.

وشدد رئيس لجنة الإتصالات ونكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي أهمية التنسيق بين الجهات والقطاعات المختلفة من أجل ضبط المنظومة، متابعاً: "جميعنا في اتجاه واحد ونهدف للصالح العام".

جاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت خليل، بشأن توقف خطة التحول الرقمي بمحافظة السويس، والذي تضامن معه نواب المحافظة، حيث أكد أنه في ظل خطة الدولة نحو التحول الرقمي بإنشاء منظومة رقمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل سهل، وسيكون لعدد 32 ألف جهة بتكلفة 6 مليار جنية، وفي الوقت الذي تم الانتهاء من تحويل 170 خدمة رقمية في محافظة بورسعيد فأن محافظة السويس توقف فيها المشروع.

من جانبه قال نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس عبد الستار الشيخ، إن الشركة تبذل الجهد للإنتهاء من تنفيذ مشروع التحول الرقمي خلال عامين علي مستوي الجمهورية، ومستعدة للإنتهاء من محافظة السويس في ضوء الخطة المحددة خلال 3 أشهر فقط.

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فيما أوضح المهندس هاني أحمد رئيس منطقة قناه السويس بالشركة المصرية للإتصالات، إنه قبل توقيع البروتوكول مع المحافظة تم الاتفاق مع المحافظ علي بدء العمل وبالفعل السماح بالعمل مبدئياً، لكن تم المنع لاحقاً عن طريق رؤساء الأحياء إلا إذا تم الإلتزام بإعادة الشيء لاصله، في حين أن البروتوكول الجديد تضمن إلغاء البند الخاص بهذا الشق.

بدوره قال سكرتير عام مساعد محافظة السويس خالد مصطفي، إن المحافظة ترغب بإستخدام الشركة المصرية أداه "القطر" بدل من الحفار حفاظاً علي المال العام، ليعلق "هاني أحمد"، بأنه يتم استخدام الأدوات المطابقة للمعايير والمواصفات ، ليشدد سكرتير المحافظة من جديد علي أهمية استخدام "القطر" خاصة في الشوارع المرصوفة حديثا.

وانتهي الأمر إلي تأكيد اللجنة علي أهمية التنسيق وإزالة أي عقبات أمام سرعه الانتهاء من تنفيذ التحول الرقمي في محافظة السويس من أجل الصالح العام.