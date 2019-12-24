السيسي يشارك في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة. وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة

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