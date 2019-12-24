محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور المهندس جمال الحسيني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.
وأكد المحافظ على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعات البرنامج وتقديم الدعم اللازم، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط والجداول الزمنية المقررة، حيث تساعد المشروعات بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص عمل وبيئة مناسبة للاستثمار.
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