بسبب الرياح.. حريق محول كهرباء بكفر الشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

شب حريق، بمحول كهرباء في قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وامتدت النيران إلى حديقة مجاورة، بسبب الرياح.

البداية ببلاغ إلى غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بنشوب حريق في محول كهربائي بقرية منية المرشد، بالقرب من مجمع المدارس.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف، إلى موقع الحادث، وإخلاء مدرسة الأمل للصم والبكم، حتى السيطرة على النيران.