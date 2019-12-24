محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، نموذجًا لإدارة أزمة، بشأن التعامل مع تصريف كميات كبيرة من المياه بطريق الخدمات، بمدخل المعهد الدينى في دمنهور، بمشاركة الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية والمرور.
وتمثل سيناريو الأزمة في ضخ كميات كبيرة من المياه على شبكات الصرف وصفايات الأمطار بالمنطقة، بعد الانتهاء من تسليكها وتطهيرها وعمل صفايات جديدة وتغيير التالف منها، للتأكد من انتظام تصريفات المياه بالمنطقة وعدم وجود أي عوائق تؤثر على الخطط الخاصة بإدارة الأزمات في التعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة.
كما تابع آمنة، أعمال تركيب خط الصفايات الجديد الجاري إنشاؤه لتصريف مياه الأمطار بطول 450 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ البحيرة يتابع تجربة لتصريف مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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