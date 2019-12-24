بالصور.. محافظ البحيرة يتابع تجربة لتصريف مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، نموذجًا لإدارة أزمة، بشأن التعامل مع تصريف كميات كبيرة من المياه بطريق الخدمات، بمدخل المعهد الدينى في دمنهور، بمشاركة الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية والمرور.

وتمثل سيناريو الأزمة في ضخ كميات كبيرة من المياه على شبكات الصرف وصفايات الأمطار بالمنطقة، بعد الانتهاء من تسليكها وتطهيرها وعمل صفايات جديدة وتغيير التالف منها، للتأكد من انتظام تصريفات المياه بالمنطقة وعدم وجود أي عوائق تؤثر على الخطط الخاصة بإدارة الأزمات في التعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة.

كما تابع آمنة، أعمال تركيب خط الصفايات الجديد الجاري إنشاؤه لتصريف مياه الأمطار بطول 450 متر.